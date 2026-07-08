Colo-Colo va por Santiago Mele: desde México aseguran que ya presentó una oferta formal

Fernando Ortiz ya definió una de las prioridades de Colo-Colo para el segundo semestre de la temporada 2026: reforzar el arco. Y mientras la dirigencia trabaja en la conformación del plantel, ya comenzó a surgir el nombre de un posible candidato.

Según informó desde México el comunicador Arath Uva, de Fútbol sin Fronteras, Colo Colo ya presentó una oferta formal por el arquero uruguayo Santiago Mele, de 28 años, quien actualmente pertenece a Rayados de Monterrey.

"Colo-Colo ha mandado una oferta formal a Rayados por Santiago Mele", publicó el comunicador en sus redes sociales sobre la supuesta propuesta.

De acuerdo con la información, la propuesta contempla un préstamo por un año con opción de compra, además de que el club chileno asumiría el 50% del salario del guardameta.

"Préstamo por un año con opción a compra, el conjunto chileno dispuesto a hacerse cargo de un 50% del salario", añadió en cuanto a la operación.

Asimismo, el periodista señaló que las condiciones de una eventual compra del pase todavía están en evaluación y comparó la negociación con una operación anterior realizada por el cuadro albo.

Además, agregó que "el aspecto de comprar la carta, aún puede definirse mientras avance la negociación” y que se trata de una “propuesta muy similar como la hecha en su momento por Sebastián Vegas".

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