Colo Colo va por el triunfo ante la Universidad de Concepción para alcanzar a Limache en la punta

El estadio Ester Roa Rebolledo será el escenario donde Universidad de Concepción recibirá a partir de las 15 horas de este domingo a Un Colo Colo que no quiere perderle pisada al líder de la Liga de Primera, Deportes Limache.

Es que con su empate ante Audax Italiano, el cuadro cervecero llegó apenas a los 21 puntos y perfectamente podría ser alcanzado por el Cacique, que suma 18 unidades; de hecho, Huachipato (18) también podría encamarse en la cima si derrota a Deportes La Serena.

Dos cambios obligados tuvo que hacer el técnico albo Fernando Ortiz respecto del equipo que perdió ante Palestino, partiendo por la ausencia obligada de Arturo Vidal, que quedó fuera del cotejo por acumulación de tarjetas amarillas.

Mucho más complejo es el caso del portero Fernando De Paul, quien se lesionó ante los árabes, por lo cual no no encuentra apto para competir por un largo periodo. Ante este inconveniente, el DT apostaría por la inclusión del joven guardameta Gabriel Maureira.

De esta manera, el elenco popular saldría a la cancha con Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

En la vereda opuesta, el Campanil viene de una durísima derrota por 3-0 a manos de Limache. Así y todo, el club penquista marcha décimo con catorce unidades y un triunfo le permitiría acercarse a puestos de copas internacionales.

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