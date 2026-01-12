Colo-Colo tendría abrochado a Javier Méndez como su tercer refuerzo para la temporada 2026

Colo-Colo ya tendría todo listo para sumar a su tercera incorporación para la temporada 2026, tras haber oficializado las llegadas de Joaquín Sosa y Matías Fernández.

Se trata del mediocampista uruguayo Javier Méndez, quien de acuerdo al periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, estaría en camino a nuestro país para reforzar al "Cacique".

"Llega de manera definitiva desde Peñarol y con un contrato por 2 años", puntualizó el comunicador en su cuenta de X.

Méndez arriba al estadio Monumental luego de un correcto 2025, donde disputó 42 partidos con la camiseta del cuadro aurinegro, la gran mayoría de ellos como titular, y convirtió dos goles.

(Imagen: @javi_mendez21)

