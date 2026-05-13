Colo-Colo se juega el paso a semifinales ante un Coquimbo Unido que busca el liderato

Este miércoles a las 19:00 horas, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso será el escenario donde Colo-Colo se pondrá al día en la Copa de la Liga. En este compromiso pendiente correspondiente a la cuarta fecha del certamen, el Cacique actuará como forastero ante Coquimbo Unido, reeditando así un cruce entre ambas escuadras que ya se llevó a cabo hace exactamente diez días en el marco del Campeonato Nacional.

La escuadra alba llega a este encuentro ostentando diez puntos en el Grupo A. Por lo mismo, el objetivo principal es conseguir una victoria que les permita abrochar su paso a las semifinales del torneo. De sumar de a tres, el equipo lograría sacarle cinco unidades de ventaja al conjunto "pirata", a falta de solamente una jornada para el cierre de esta fase.

De cara a este desafío, la estrategia del técnico Fernando Ortiz pasará por apostar por jugadores de la cantera para la zona ofensiva. Así, la formación titular estaría conformada por Gabriel Maureira en el arco; una línea defensiva con Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; el mediocampo integrado por Alvaro Madrid, Tomás Alarcón y Felipe Méndez; dejando en la delantera a Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

Por la vereda de enfrente, la urgencia de Coquimbo pasa por obtener un triunfo que los catapulte al liderato de la zona. Con ese resultado, el cuadro local lograría extender la definición del boleto a semifinales hasta la última jornada, la cual está programada ya para el mes de junio.

Para intentar frenar a la visita, la alineación del elenco nortino arrancaría con Diego Sánchez bajo los tres palos; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández y Juan Cornejo en la zaga; Alejandro Camargo y Sebastián Galani en la contención; para dejar en labores creativas y de ataque a Cristian Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía y Nicolás Johansen.

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