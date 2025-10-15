Colo-Colo se despide en semifinales de la Copa Libertadores Femenina tras caer por penales ante Deportivo Cali

Un amargo miércoles vivió Colo-Colo en la Copa Libertadores Femenina. El cuadro popular empató a cero ante Deportivo Cali y perdió por 5-4 en la definición a penales, con lo cual no pudo extender su racha triunfal y se quedó fuera de la final del certamen continental que conquistaron en 2012.

La primera fracción del duelo fue la más pareja de todas. Las albas tuvieron mayor dominio en un inicio, pero no pudieron traducirlo en ocasiones de gol y terminaron sufriendo con los embates del elenco colombiano.

Las caleñas no sacaron el pie del acelerador y en el complemento se instalaron con todo en campo del conjunto de Macul, teniendo dos claras oportunidades para haber abierto la cuenta (53'y 56').

Conn el marcador igualado, todo se tuvo que definir desde el punto penal. Desafortunadamente para el "Cacique", Mary Valencia erró su remate, sentenciando la suerte de las dirigidas por Tatiele Silveira que se quedaron en las puertas de la gran final.

De paso, Colo-Colo no pudo extender su increíble racha de victorias, dejando el contador en 36 triunfos, lejos del récord de 41 festejos que estableció hace varias temporadas el Olympique de Lyon.

(Imagen: @ColoColoFem)

