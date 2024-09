Colo Colo sanó sus heridas de Libertadores a costa de un complicado Cobresal

Ante más de 35 mil personas en el estadio Monumental, Colo Colo dejó en el pasado su dolorosa eliminación en Copa Libertadores con una sólida victoria por 2-0 sobre Cobresal, resultado clave que le permitió a los albos recortar diferencias con el puntero del Campeonato Nacional, Universidad de Chile, después de un largo periodo de inactividad en el plano local.

Los pupilos de Jorge Almirón buscaban frente a su gente dar vuelta la página de lo que fue su adiós en el certamen continental, luego de caer ante River Plate en Buenos Aires. Todo esto, en su regreso a la acción en el Campeonato Nacional tras la postergación de sus choques con Universidad Católica y Unión La Calera.

En la vereda contraria, el cuadro minero arrastraba una pésima racha con tres partidos sin ganar, registrando una igualdad y dos derrotas consecutivas, resultados que complicaron su posición en la tabla. Como si esto no fuera suficiente, el técnico Gustavo Huerta debió hacer malabares para armar el once inicial como consecuencia de las varias bajas que tenía el equipo.



La apertura de la cuenta cayó antes del segundo minuto de partido, tras un balonazo de Esteban Pavez para Javier Correa, quien tuvo tiempo para controlar y batir por bajo a Leandro Requena. Eso sí, los festejos llegaron con delay, ya que el VAR revisó exhaustivamente un presunto offside del argentino, que finalmente fue desestimado.

Los albinaranjas no reaccionaron después de la conquista del ex Estudiantes de La Plata, quien tuvo la chance de estirar las cifras con un remate que se fue desviado por poco (28'). Un poco más tarde, Carlos Palacios combinó con Lucas Cepeda, el atacante recientemente nominado a la Selección chilena no logró darle dirección.

Sin embargo, en el inicio del complemento complemento se vendría el desquite del formado en Santiago Wanderers. Cuando el reloj marcaba el 48', recibió la pelota por el sector derecho, se acomodó para la zurda y con un leve desvío en Emanuel Hernández, superó la resistencia del guardameta y anotó el 2-0.

De ahí en más, el Cacique bajó un par de cambios pensando en dosificar cargas de cara a sus próximos desafíos y aún, así, fue capaz de mantener la presión y generar peligro sobre el pórtico del legionario (51', 80' y 88'). La visita intentó equilibrara las cargas, pero no fue suficiente para inquietar a un Brayan Cortés que solo intervino en una ocasión (77').

De esta manera, el elenco popular recortó distancias con Universidad de Chile, llegando a 48 puntos, siete menos que los azules, líderes absolutos de la competición. Este jueves, a contar de las 20 horas, Colo Colo recibirá en Macul a una Universidad Católica ilusionada con seguir en la lucha por el título.

Los atacameños, en tanto, sumaron su tercer tropiezo al hilo y se estancaron en la 12a ubicación con 27 unidades, apenas tres por arriba de la temida zona de descenso. El sábado desde las 15:00, Cobresal recibirá en la Tercera Región a Everton.



Colo Colo

Brayan Cortés en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Óscar Opazo, Esteban Pavez (Lucas Soto, 63'), Leonardo Gil, Cristián Riquelme (Cristian Zavala, 63'); Carlos Palacios (Marcos Bolados, 80'); Javier Correa (Guillermo Paiva, 80'), Lucas Cepeda. (DT: Jorge Almirón)

Cobresal

Leandro Requena; Diego Céspedes, Cristian Toro, Emanuel Hernández; Marcelo Filla (Guillermo Pacheco, 70'), Milán Roki (Gastón Lezcano, 45'), Emiliano Sosa , Nelson Sepúlveda (Benjamín Ramírez, 70'), Marcelo Jorquera (Rodrigo Sandoval, 70'); Leonardo Valencia, Franco García. (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Felipe González

Estadio: Monumental, Macul

