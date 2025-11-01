Colo Colo sale a flote y sigue nadando hacia copas internacionales tras ganar a Ñublense

Colo Colo busca con desesperación no perder completamente el año futbolístico, el de su Centenario, y su única esperanza es clasificarse a la Copa Sudamericana 2026.

Y este sábado, al menos, dio un paso porque derrotó 1-0 a Ñublense en Chillán y logró salir a flote para mirar su objetivo.

Al comienzo, no se notó en los albos la urgencia de los puntos.

Con poca creatividad y menos poder de resolución, los dirigidos de Fernando Ortiz apenas tuvieron un par de acercamientos al arco de Nicola Pérez, pero estos fueron incluso menos sólidos que el par de llegadas de los locales, que tuvo en Patricio Rubio un movedizo atacante.



Pero ni tanto. El partido en los primeros 45 minutos fue de mediocre a malo. Indigno en especial para un Colo Colo que tenía exigencias mayores que las de su rival.

El tema tuvo un giro en el segundo tiempo porque los albos no sólo salieron con mayor ambición, sino que también varios de sus jugadores elevaron su nivel.

El mejor, sin duda, fue Vicente Pizarro.

El capitán de los albos no sólo hizo un golazo que terminó por sentenciar el partido, sino que participó en varias de las mejores jugadas que debieron ser goles y que fueron evitadas por un portentoso Nicola Pérez.

Colo Colo supo administrar la victoria, aprovechar el hombre de más que tuvo a partir de los 62’ (fue expulsado el zaguero chillanejo Carlos Labrín) y tuvo la tranquilidad para no pasar apuros.

No es poco para un equipo que quiere lograr algo…



Ñublense (0)

Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Carlos Labrín, Osvaldo Bosso; Jovany Campusano; Matías Plaza (Rodrigo González, 77’), Lorenzo Reyes; Federico Mateos (Esteban Valencia, 66’), Gabriel Graciani (Bayron Oyarzo, 77’), Giovanny Ávalos (Diego Sanhueza, 66’); Patricio Rubio (Pedro Sánchez, 66’). DT: Ronald Fuentes.

Colo Colo (1)

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Víctor Méndez (Benjamín Pérez, 87’), Tomás Alarcón (Esteban Pavez, 79’), Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Javier Correa (Marcos Bolados, 79’) y Claudio Aquino (Leandro Hernández, 93’). DT: Fernando Ortiz.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Nelson Oyarzún.

Gol: Vicente Pizarro (CC, 54’).

Expulsado: Carlos Labrín (ÑB, 62’).

Árbitro: Mario Salvo.

