Colo-Colo habría reservado el Estadio Nacional para recibir a Audax Italiano por la Copa Chile

Debido a un concierto en el Monumental, el "Cacique" solicitó el recinto de Ñuñoa con un aforo de 31 mil espectadores para el duelo de vuelta por los octavos de final de la competición.
Un gran problema se le presentó a Colo-Colo con la programación de su llave de octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano, agendada para el 22 y 25 de septiembre.
Para el segundo encuentro, los albos debían oficiar como dueños de casa, sin embargo, no ejercerían dicha condición en el estadio Monumental debido al concierto de Romeo Santos y Prince Royce.
Con el recital pactado para el domingo 20, la cancha del reducto de Macul no alcanza a estar en condiciones de albergar el pleito entre el "Cacique" y el cuadro de colonia.
No obstante, la dirigencia del conjunto popular se movió rápido y de acuerdo con radio ADN, ya reservó el estadio Nacional, solicitando un aforo de 31 mil espectadores.
Cabe señalar que la última vez que Colo-Colo ejerció como local en el recinto de Ñuñoa fue el 26 de agosto, cuando recibió a Unión Española por la misma competencia. En aquella oportunidad, los albos se impusieron por 3-0 con anotaciones de Maximiliano Romero, Marcos Bolados y Felipe Raipán.
PURANOTICIA