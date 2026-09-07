Colo-Colo habría reservado el Estadio Nacional para recibir a Audax Italiano por la Copa Chile

Un gran problema se le presentó a Colo-Colo con la programación de su llave de octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano, agendada para el 22 y 25 de septiembre.

Para el segundo encuentro, los albos debían oficiar como dueños de casa, sin embargo, no ejercerían dicha condición en el estadio Monumental debido al concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

Con el recital pactado para el domingo 20, la cancha del reducto de Macul no alcanza a estar en condiciones de albergar el pleito entre el "Cacique" y el cuadro de colonia.

No obstante, la dirigencia del conjunto popular se movió rápido y de acuerdo con radio ADN, ya reservó el estadio Nacional, solicitando un aforo de 31 mil espectadores.

Cabe señalar que la última vez que Colo-Colo ejerció como local en el recinto de Ñuñoa fue el 26 de agosto, cuando recibió a Unión Española por la misma competencia. En aquella oportunidad, los albos se impusieron por 3-0 con anotaciones de Maximiliano Romero, Marcos Bolados y Felipe Raipán.

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