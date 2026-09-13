Colo Colo rescata un empate ante Deportes Concepción en homenaje a Mirko Jozic

Colo Colo luchó con todas sus fuerzas en un encuentro que dominó de principio a fin, pero se quedó con la amargura de un deslucido empate a uno ante Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera, en una emotiva jornada en el estadio Monumental.

Los momentos previos al inicio del partido estuvieron marcados por un sentido homenaje del cuadro popular al ex técnico croata Mirko Jozic, artífice de la Copa Libertadores conquista en 1991, quien estuvo acompañado de varios de sus dirigidos y recibió la ovación del público.

En lo futbolístico, el dueño de casa enfrentaba a un elenco penquista con hambre de triunfos para meterse en puestos de Copa Sudamericana, y lo hacía con varias bajas importantes en su once estelar como Arturo Vidal, Javier Correa, Joaquín Sosa y el portero Gabriel Maureira, sustituido por el caboverdiano Vozinha.

El africano, sensación en la Copa del Mundo, fue exigido desde temprano por la visita y aunque respondió en bien la primera aproximación (5'), luego se tardó en salir para cortar un centro al corazón del área, Norman Rodríguez le ganó por alto a Diego Ulloa y abrió la cuenta.

A partir de ese momento, el León de Collao se replegó en campo propio y le entregó la iniciativa a los locales, que pese a presionar con todo sobre terreno adversario, apenas puso en aprietos al guardameta Nicolás Araya en un par de oportunidades (27' y 29').

En el segundo periodo, fue todo un monólogo de parte de una escuadra alba que pisó a fondo el acelerador y asfixió al forastero en su propia área, pero así y todo no tenía claridad en los metros finales de la cancha como para exigir en demasía al golero contrario.

Eso hasta el minuto 77, cuando Francisco Marchant envió un centro desde la izquierda que se desvió en un zaguero y cuando el cancerbero se aprestaba a tomar la pelota, inexplicablemente Fernando Martínez se adelantó, cabeceó hacia su propio arco y emparejó las cifras en favor de los dirigidos por Fernando Ortiz.

Así y todo, el impulso no le bastó a un conjunto de Macul que tuvo que conformarse con la igualdad que lo dejó con 54 puntos, doce por arriba de sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile. El combinado del Biobío, en cambio, quedó octavo con 31 unidades.

Con el receso del Campeonato Nacional, ambos equipos se concentrarán en sus series de octavos de final de Copa Chile, con Colo Colo enfrentando a Audax Italiano y Deportes Concepción haciendo lo propio ante Curicó Unido.

Colo Colo

Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas (Felipe Raipán, 78'), Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 62'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (Francisco Marchant, 45'); Leandro Hernández, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán (Marcos Bolados, 62'). (DT: Fernando Ortiz)

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas; Fernando Martínez, Mario Sandoval; Ethan Espinoza (Matías Cavalleri, 75'), Jorge Henríquez (Joaquín Montecinos, 66'), Cristián Riquelme (Misael Dávila, 66'); Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 75'). (DT: Fernando Díaz)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA