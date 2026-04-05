Colo Colo recupera la cima del torneo tras ajustada victoria ante Deportes Concepción

En el marco de su regreso a la competencia de la Liga de Primera, Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este resultado le permitió al conjunto popular retomar el primer lugar del Campeonato Nacional, sitial que había perdido de forma provisoria durante la jornada del sábado.

Debido al triunfo obtenido ayer por Deportes Limache, el elenco albo se vio en la obligación de emular lo realizado hace pocos días en la Copa de la Liga y derrotar nuevamente al "León de Collao" para volver a lo más alto. Por su parte, el cuadro lila enfrentaba el compromiso con la urgencia crítica de sumar puntos para alejarse de la zona de peligro en la clasificación.

Para este duelo en la Región del Biobío, el técnico Fernando Ortiz dispuso de variantes en su esquema inicial, donde resaltaron los regresos a la titularidad de Claudio Aquino y del seleccionado nacional Diego Ulloa. En la contraparte, el estratega Walter Lemma debió modificar sus planes de forma imprevista tras la lesión del portero titular César Dutra, lo que obligó al ingreso de Nicolás Araya.

Si bien el "Cacique" ejerció un dominio claro durante la primera etapa y mantuvo la posesión del balón, la profundidad fue escasa. La oportunidad más nítida para los visitantes llegó a los 11 minutos, cuando un cabezazo de Maximiliano Romero exigió una notable intervención del arquero Araya para evitar la apertura de la cuenta.

El equipo local, en tanto, se mantuvo replegado esperando espacios para el contragolpe. A los 34 minutos, Leonardo Valencia probó los reflejos de Fernando De Paul con un remate de larga distancia. En la jugada siguiente, Joaquín Larrivey logró marcar, pero la anotación fue anulada por el juez de línea debido a una posición de adelanto.

En el inicio del complemento, el equipo forastero volvió a tomar las riendas del encuentro. Tras una salvada de Araya ante un tiro a quemarropa de Aquino a los 52', la insistencia alba dio frutos en el minuto 68. Álvaro Madrid sacó un potente remate que rozó el poste antes de entrar, desatando el festejo de los dirigidos por Ortiz.

Los penquistas intentaron reaccionar por todos los caminos posibles y estuvieron cerca de la igualdad a los 79 minutos, no obstante, el árbitro invalidó un gol de Misael Dávila por fuera de juego. El propio Dávila tuvo una última chance clara con un disparo cruzado que pasó rozando el vertical del arco colocolino.

Con este triunfo, el club de Macul llega a los 18 puntos, situándose una unidad por encima de Deportes Limache. En contraste, Deportes Concepción se mantiene como el colista absoluto del certamen con apenas 4 unidades, quedando a cuatro puntos de la zona de salvación.

Respecto al calendario de la novena fecha, Deportes Concepción visitará a Unión La Calera el próximo lunes 13 a las 20:00 horas. Por otro lado, el encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido fue postergado para el mes de mayo debido a los compromisos de los nortinos en la Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Deportes Concepción: Nicolás Araya; Norman Rodríguez (Brayan Véjar, 82'), Cristián Suárez, Fausto Grillo, Diego Carrasco (Ángel Gillard, 77'); Nelson Sepúlveda, Misael Dávila; Leonardo Valencia (Ethan Espinoza, 60'); Aldrix Jara (Jorge Henríquez, 82'), Joaquín Larrivey, Matías Cavalleri (Javier Rojas, 60'). (DT: Walter Lemma)

Colo Colo: Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal (Rodrigo Catalán 88'), Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón (Francisco Marchant, 69'), Víctor Felipe Méndez (Leandro Hernández, 45'), Diego Ulloa; Claudio Aquino (Javier Méndez, 85'), Maximiliano Romero (Yastin Cuevas, 88'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

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