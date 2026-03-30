Colo-Colo recupera a Arturo Vidal, pero Maximiliano Romero es duda para el partido contra Huachipato

En la antesala del partido frente a Huachipato por la tercera jornada de la Copa de la Liga, el panorama en el estadio Monumental presenta contrastes para el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

La principal novedad positiva para el cuadro albo es el retorno de Arturo Vidal. Según informó radio Cooperativa, el mediocampista dejó atrás las complicaciones físicas que le impidieron participar en el encuentro ante Deportes Concepción y ya se ejercita con normalidad junto al resto del plantel profesional.

Sin embargo, las alarmas se encendieron debido a la situación de Maximiliano Romero. El atacante evidenció problemas físicos durante la jornada dominical y, en la sesión más reciente, no pudo realizar trabajos de trote ni participar en la práctica de fútbol, quedando marginado de la actividad habitual.

A la incertidumbre sobre Romero se suman las ausencias de Javier Correa, Cristian Riquelme y Tomás Alarcón, quienes se mantienen entrenando de forma diferenciada y al margen del grupo principal. Ante este complejo escenario de lesionados, el estratega Fernando Ortiz se verá forzado a reestructurar la formación titular para recibir al conjunto acerero en Macul.

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