Colo-Colo podría recibir millonario ingreso por una eventual venta de Alan Saldivia

Aunque Alan Saldivia dejó Colo-Colo a comienzos de este año para incorporarse a Vasco da Gama, el club albo podría verse beneficiado económicamente si el defensor uruguayo concreta un nuevo traspaso durante este mercado de fichajes.

El zaguero de 24 años aparece en la órbita de Independiente de Avellaneda, equipo dirigido por Gustavo Quinteros, quien buscaría reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada.

La información fue dada a conocer por el medio partidario Muy Independiente, que aseguró:

"El defensor central uruguayo de 24 años actualmente pertenece a Vasco Da Gama y también fue sondeado por Peñarol. Lo conoce de su paso por Colo-Colo", sostuvo el citado medio.

La relación entre Quinteros y Saldivia se remonta a la etapa del entrenador en Colo-Colo, donde fue el encargado de hacerlo debutar en el primer equipo y posteriormente consolidarlo como titular.

Cabe recordar que, a comienzos de 2026, Vasco da Gama adquirió el 50% del pase del defensor por US$1,5 millones, acuerdo que además contempla la posibilidad de comprar un 20% adicional en función del cumplimiento de determinados objetivos.

Actualmente, Alan Saldivia tiene un valor de mercado cercano a los US$1,2 millones, por lo que, de concretarse su llegada a Independiente, Colo-Colo podría recibir un importante ingreso económico, de acuerdo con las condiciones pactadas en la negociación de su transferencia al fútbol brasileño.

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