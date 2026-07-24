Colo-Colo recibe a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera

Colo-Colo recibirá este viernes, a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental, a Deportes Limache en el encuentro que marcará el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, certamen que tiene al cuadro albo como sólido líder de la competencia.

El Cacique cerró las primeras quince fechas del torneo con 36 puntos, sacando diez unidades de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica. En tanto, el conjunto limachino finalizó la primera parte del campeonato en el noveno lugar con 21 puntos.

Pese a la diferencia que existe entre ambos en la tabla de posiciones, el historial reciente favorece ampliamente al Tomate Mecánico. Desde su llegada a la máxima categoría del fútbol chileno, Deportes Limache acumula cinco partidos invicto frente al elenco de Macul, con un balance de tres victorias y dos empates.

Para el compromiso de esta noche, el técnico Fernando Ortiz se vio obligado a realizar modificaciones en su formación debido a las suspensiones del defensa Joaquín Sosa y del delantero Javier Correa, bajas que se suman a la lesión de Lautaro Pastrán.

Con este escenario, el líder del Campeonato Nacional alinearía con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Por su parte, Deportes Limache saltaría a la cancha con Matías Bórquez; Yerko González, Axel Alfonzo, Alfonso Parot y Misael Llantén; Vicente Álvarez, Flavio Moya y Leonardo Valencia; Jean Meneses, Gonzalo Sosa y Daniel Castro.

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