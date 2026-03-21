Colo-Colo recibe a Coquimbo Unido buscando extender su buen presente a Copa de la Liga 

Colo-Colo buscará llevar su buen presente en la Liga de Primera a su estreno por la Copa de la Liga, cuando desde las 18:00 horas de este sábado 21 de marzo reciba en el estadio Monumental a un Coquimbo Unido obligado a ganar para empezar a enmendar el rumbo en un complejo inicio de año.

Los albos vienen de cosechar dos victorias consecutivas en el Campeonato Nacional que los devolvieron a lo más alto de la tabla y, de paso, atenuaron las críticas en contra del técnico Fernando Ortiz, quien había quedado contra las cuerdas tras perder el Superclásico con Universidad de Chile.

Al margen de las ausencias por lesión de Joaquín Sosa y Tomás Alarcón, el estratego argentino realizaría otras modificaciones en el equipo, dándole rodaje desde el primer minuto a algunos jugadores que han asumido una función secundaria.

Es el caso del mediocampista argentino Claudio Aquino, quien ha sido utilizado como revulsivo; el lateral Matías Fernández Cordero, relegado a la banca después de la primera fecha ante Deportes Limache; y el defensa uruguayo Javier Méndez, quien apenas disputó un minuto ante O'Higgins.

Con esto en mente, el conjunto de Macul saldría a la cancha con Fernando De Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Alvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Por su parte, los piratas vienen de caer en casa ante la U, firmando así su cuarto tropiezo de un año que había comenzado de la mejor manera con la obtención de la Supercopa.

Para el choque, el Pirata se presentará con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; y Nicolás Johansen.

PURANOTICIA