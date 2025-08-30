Colo-Colo rechazó oferta por defensa Alan Saldivia

Alan Saldivia es uno de los jugadores de Colo-Colo que ha estado en vitrina durante la apertura invernal del mercado de fichajes.

El defensor uruguayo estuvo hace unos días a punto de partir a la MLS para jugar por Houston Dynamo, pero por un problema reglamentario de los estadounidenses, no lo pudieron fichar.

Rápidamente, otro equipo, el brasileño Vasco da Gama, dio a conocer sus intenciones de quedarse con Saldivia a quien han seguido desde hace un tiempo.

De hech, dirigentes de ese club llegaron el viernes a Santiago con una oferta por el charrúa, donde se hablaba de un monto de 300 mil dólares por un préstamo y la obligación de compra de 1.5 millón de dólares por un porcentaje del pase.

Pero a Blanco y Negro no le gustó la propuesta y en la reunión de directorio de este sábado se decidió rechazar la oferta de Vasco que era inferior a la que habían hecho desde Houston Dymano.

Con este panorama, Alan Saldivia podrá ser considerado para el Superclásico de este domingo frente a Universidad de Chile.

El viernes, el zaguero no había sido parte de los entrenamientos ante la opción de salir del club.

