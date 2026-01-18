Colo Colo podría mostrar nuevas caras ante Alianza de Lima

Colo Colo enfrentará La noche de este Domingo a Alianza de Lima, en su segundo compromiso por la Serie del Río de la Plata, torneo amistoso que se disputa en Uruguay. El encuentro está programado para las 21:00 horas en el estadio de Montevideo Wanderers, y marcará una nueva oportunidad para que el cuadro albo siga afinando su preparación de cara a la temporada 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de empatar 0-0 ante Olimpia de Paraguay, cayendo posteriormente en la definición por penales por 4-3, en un duelo donde el técnico probó una base que, en líneas generales, no sufriría mayores modificaciones para enfrentar al conjunto peruano.

No obstante, dos nombres asoman como posibles novedades en la formación alba. Se trata del defensor Javier Méndez, una de las incorporaciones para este año, y del delantero Cristian Zavala, quien regresó tras un exitoso préstamo en Coquimbo Unido, donde fue titular y campeón, lo que le valdría sumar minutos en este compromiso.

Desde el cuerpo técnico, la intención es mantener la estructura del equipo, pero al mismo tiempo evaluar variantes que permitan ampliar el abanico de opciones de cara a los desafíos oficiales que tendrá el club durante la temporada.

Finalmente, en las próximas horas Colo Colo podría cerrar un nuevo refuerzo para 2026. Si bien aún no se han entregado nombres, Blanco y Negro analiza cumplir la solicitud del DT Ortiz de incorporar otro arquero, con el objetivo de competir directamente con Fernando de Paul por la titularidad bajo los tres palos.

