Colo-Colo oficializó a Maximiliano Romero como su cuarto refuerzo para la temporada 2026

Colo-Colo oficializó la llegada del delantero Maximiliano Romero como su cuarto refuerzo para la temporada 2026.

El argentino de 27 años llegó hasta Uruguay para sumarse al plantel que está disputando la Serie Río de La Plata.

El "Cacique" y el club dueño de la carta del atacante, Argentinos Juniors, llegaron a un acuerdo para un préstamo por un año y con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50% del pase.

En su llegada a Montevideo, el trasandino declaró que "estoy muy contento por llegar a un grande de Chile. Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero la decisión mía estaba clara, llegar a Colo-Colo".

Complementó que "es un gran pasó para mí, un gran club. El semestre pasado al equipo le tocó vivir no un buen momento, pero es momento de cambiar", agregó.

El otrora jugador de O'Higgins podría debutar este domingo ya que los "albos" enfrentarán a Alianza Lima por el torneo amistoso.

Nacido el 9 de enero de 1999, el atacante debutó en Vélez Sarsfield y con solamente un puñado de partidos, fue comprado por el PSV Eindhoven de Países Bajos.

Tras su etapa en Europa, volvió a Argentina para jugar en Racing y posteriormente en Argentinos Juniors.

En su paso por el cuadro rancagüino, Romero anotó 6 goles en los 13 partidos que jugó por la Liga de Primera.

Además, el ariete tuvo un paso por la Selección Sub-20 de su país, disputando el Sudamericano del 2019 en Chile en el que marcó 2 tantos.

Cabe señalar que el delantero se suma a Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez como refuerzos del "Cacique" para este 2026.

(Imagen: @ColoColo)

