Colo Colo no pudo penetrar el muro de Huachipato y firmó un amargo empate

Colo Colo dominó de principio a fin a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo pero fue incapaz de superar el cerco defensivo del rival, debiendo conformarse con un amargo empate sin goles, segunda paridad en su gran campaña en la Liga de Primera.

En el Cacique, líder absoluto del certamen, la atención estaba puesta en el portero caboverdiano Vozinha, quien hacía su estreno en el Campeonato Nacional después de haber visto acción en Copa Chile. Además, llegaban con la ausencia obligada de Javier Correa por la sanción recibida a raíz de sus gestos obscenos en el Superclásico.

Los acereros, necesitados de triunfos por su delicada ubicación en la tabla, venían de un accidentado partido ante Coquimbo Unido el cual se suspendió en el transcurso del segundo tiempo por una bomba de estruendo que le cayó al portero Christian Bravo, presente esta tarde en el Biobío.



Como era previsible por las realidades de cada equipo, fueron los albos quienes se hicieron con el control de las acciones pero así y todo no tuvieron mucha claridad en los metros finales de la cancha ante un cuadro siderúrgico que casi no pasaba de la mitad de la cancha.

De hecho, las únicas ocasiones claras que registró la visita en el primer tiempo fueron un centro rasante que Maximiliano Romero no conectó por muy poco (20') y un zapatazo de Diego Ulloa que reventó el palo (37'). Antes de irse al descanso, Vozinha cometió un grosero error pero se salvó por un offside previo (45+1').

Los pupilos de Fernando Ortiz mantuvieron el ritmo en el complemento y convirtieron en figura al joven arquero del conjunto de Talcahuano, que en tres ocasiones -una de ellas con ayuda del poste (48')- se lució con grandes atajadas para mantener el cero en su valla (59' y 71').

Aunque el dueño de casa trató de hacer daño con pobres contragolpes, lo cierto es que terminó el cotejo defendiéndose con uñas y dientes de los embates de un elenco popular que se dejó llevar por la desesperación, firmando una amarga igualdad, la segunda en todo el certamen.

De esta manera, la escuadra de Macul sumó 53 puntos y le sacó catorce de diferencia a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile. Por su parte, el equipo de la usina cosechando su noveno duelo consecutivo sin ganar en la competición, estancándose en la 13a posición con 25 unidades, quedando a cuatro del descenso.

En el marco de la fecha 23 del torneo, Huachipato visitará a sus vecinos de Universidad de Concepción desde las 12:30 horas del domingo 13. Un poco más tarde ese mismo día, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción a partir de las 17:30.

Huachipato

Christian Bravo, Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Maicol León (Nicolás Cárcamo, 77'), Claudio Sepúlveda; Mario Briceño (Benjamín Mellado, 90+3'), Kevin Altez (Carlos Herrera, 65'), Harold Antiñirre; Maximiliano Rodríguez (Lionel Altamirano, 65'), Sergio Núñez (Cris Martínez, 77'). (DT: Jaime García)

Colo Colo

Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 80'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (Francisco Marchant, 89'); Leandro Hernández, Maximiliano Romero (Felipe Raipán, 80'), Lautaro Pastrán (Marcos Bolados, 65'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA