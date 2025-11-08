Colo Colo mantuvo el tranco ganador y complicó a Unión Española con el descenso

En uno de los partidos con mayor morbo de la fecha 27 de la Liga de Primera, Colo Colo supo reponerse a una expulsión para mantener el tranco ganador en el estadio Santa Laura y derrotó por 2-1 a Unión Española, que quedó sumamente comprometida en su objetivo de asegurar la salvación en la Liga de Primera.

Los albos venían de un importantísimo triunfo sobre Ñublense que le permitió sumar unidades valiosas en su objetivo de acceder a torneos internacionales para la próxima temporada, ubicándose a cinco puntos de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El cuadro de colonia, en tanto, empató en la fecha pasada ante Everton, rival directo en la lucha por la permanencia, y luego de la victoria de Deportes Iquique sobre Unión La Calera, estaba obligado a ganar para seguir recortando distancias para salir de los puestos de descenso.

Los pupilos de Miguel Ramírez arrancaron con todo el compromiso y fueron acumulando varias ocasiones claras de peligro (9', 11' y 21'), hasta que la visita comenzó a reaccionar y antes de que se cumpliera la media hora de juego, Javier Correa (28') rompió su sequía goleadora y adelantó al Cacique con un tanto que generó airadas protestas de los locales por una presunta falta sobre Pablo Aránguiz, la que fue desestimada por el árbitro Héctor Jona y el VAR.



Sin embargo, el conjunto hispano no bajó los brazos y fue su propio capitán el encargado de emparejar las cifras. El colegiado pitó una falta en el epílogo de la primera fracción y con un potente disparo ajustado al poste izquierdo de Fernando De Paul, Aránguiz (43') puso el 1-1.

El elenco popular se mostró mucho mejor en el inicio del complemento, generando un par de acercamientos interesantes que hicieron pasar susto al portero Martín Parra. Pero su ímpetu ofensivo se vio disminuido a partir del minuto 63 por la expulsión de Jonathan Villagra por doble amonestación.

No obstante, los dueños de casa no fueron capaces de aprovechar esta superioridad numérica y tras una evitable infracción de Bryan Véjar en las inmediaciones del área, Tomás Alarcón aprovechó la mala conformación de la barrera y con complicidad del guardameta Parra que entregó el primer palo, marcó el 2-1 (78').

En los descuentos, con la escuadra roja lanzada buscado la igualdad, la visita armó un veloz contragolpe desde campo propio y con un zurdazo cruzado, Lucas Cepeda (90+4') convirtió lo que era el tercero para los de Macul. Pero luego de ser advertido por el VAR, el juez central anuló la conquista y concedió un tiro libre que no pudo capitalizar Aránguiz.

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz llegaron a 41 puntos y quedaron a dos de los puestos de clasificación a competiciones internacionales. El combinado de Plaza Chacabuco, en tanto, se estancó en el penúltimo lugar con 21 unidades, uno por debajo de Deportes Limache.

Luego del receso por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA, en programación por confirmar, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Unión La Calera, mientras que Unión Española tendrá un partido de "seis puntos" ante Limache, el cual puede ser decisivo para la salvación de uno u otro equipo.



Unión Española

Martín Parra; Sebastián Pereira, Bianneider Tamayo (Ariel Uribe, 81), Fabricio Formiliano; Kevin Contreras (Felipe Massri, 71'), Bruno Jáuregui, Gonzalo Castellani (Bryan Véjar, 59'), Gabriel Norambuena; Pablo Aránguiz; Franco Ratotti (Cristian Insaurralde, 81'), Ignacio Jeraldino (Fernando Ovelar, 71'). (DT: Miguel Ramírez)

Colo Colo

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Tomás Alarcón, Claudio Aquino (Esteban Pavez, 81'); Lucas Cepeda, Javier Correa (Leandro Hernández, 88'), Marcos Bolados (Cristián Riquelme, 67'). (DT: Fernando Ortiz)

Expulsados: Jonathan Villagra (UE, 63')

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

PURANOTICIA