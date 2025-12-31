Colo-Colo habría rechazado la oferta de Vasco da Gama de Brasil para fichar a Alan Saldivia

Colo-Colo oficializó este miércoles al defensa uruguayo Joaquín Sosa como su segundo refuerzo de cara a la siguiente temporada, quien se suma a la llegada del lateral Matías Fernández.

Eso sí, junto a nuevos fichajes, la dirigencia de Blanco y Negro también trabaja en la salida de algunos jugadores. Uno de esos casos es el zaguero charrúa Alan Saldivia quien recibió una tentadora oferta desde Vasco da Gama de Brasil y se encontraba a la espera de la respuesta de la concesionaria que administra al "Cacique".

Sin embargo, la situación de uruguayo tuvo un vuelco en las últimas horas, porque según dio a conocer el periodista Uriel Iugt, la dirigencia de los albos rechazó la propuesta del conjunto carioca.

La oferta era de un préstamo con opción de compra, pero desde el elenco de Macul la desestimaron, debido a que solamente están dispuestos a una venta, considerando que su carta está tasada en cerca de 1,2 millones de euros, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt.

De esta manera, Saldivia continuaría en Colo-Colo, cuadro con el que tiene contrato vigente hasta 2026, y tendría que presentarse al inicio de la pretemporada pactada para el 3 de enero.

