Colo-Colo habría decidido que Fernando Ortiz sea el nuevo director técnico: sería anunciado este sábado

Blanco y Negro le hará llegar en las próximas horas las condiciones al argentino para que sea el próximo DT del cuadro albo.

Colo-Colo habría decidido que Fernando Ortiz sea el nuevo director técnico: sería anunciado este sábado
Viernes 29 de agosto de 2025 16:33
Colo-Colo busca nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón a comienzos de la semana pasada. Y esa búsqueda podría llegar a su fin en las próximas horas.

Es que este viernes, la dirigencia de Blanco y Negro habría dado el paso para intentar sellar al nuevo estratego, pues según dio a conocer radio ADN, el "Cacique" le hará llegar las condiciones al argentino Fernando Ortiz para que sea el próximo DT del cuadro albo.

De acuerdo a la emisora, en caso de no existir ningún inconveniente de última hora, el nombre del adiestrador trasandino será aprobado este sábado en la reunión de directorio de la concesionaria que administra al conjunto de Macul.

Consignar que Ortiz, de 47 años, ha dirigido al Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

(Imagen: Manuel Guadarrama/Getty Images)

