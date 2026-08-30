Colo-Colo golea 5-1 a Audax Italiano y amplía su ventaja en el liderato

Colo-Colo derrotó a Audax Italiano con una contundente goleada en el estadio Monumental David Arellano, con lo que aumentó su ventaja como puntero y dio un nuevo paso a su meta de fin de año: la estrella 35.

La derrota de La U frente a la Universidad de Concepción por 2-1 en el Ester Roa Rebolledo le abrió las puertas a los dirigidos de Fernando Ortiz de ampliar su ventaja en el liderato hasta 16 puntos de diferencia con su escolta.

La apertura del marcador llegó temprano para el Cacique. A los 14' un error en la salida, que apuró Víctor Felipe Méndez, quien capturó y cedió a Javier Correa. El centrodelantero, con un tiro cruzado a ras de pasto, derrotó la oposición de Tomás Ahumada e hizo estallar a los concurrentes al Monumental David Arellano.

Audax daba dura lucha en las acciones y a los 27' el tiro de Diego Coelho encima del arco dio en el horizontal cuando Gabriel Maureira estaba derrotado. Pero los errores defensivos no pararon en los itálicos, porque a los 30' Mario Sandoval hizo un pase hacia atrás que lo interceptó Correa, quien abrió la jugada hacia la derecha y asistió a Lautaro Pastrán, cuyo remate encontró la resistencia de Enzo Ferrario. Aunque el "diez" del Popular tomó el rebote y anotó el 2-0.

Parecía un marcador de tranquilidad para los Albos, pero rápidamente, a los 33' llegó el descuento de los Tanos con una exquisita definición del Giovani Chiaverano, que de espaldas y con un mágico toque de zurda dejó fuera de acción a Jeyson Rojas, que lo marcaba, y a Maureira, que sólo debió ir a buscar el balón al fondo del arco.

Luego del entretiempo, a los 48', Álvaro Madrid capturó un centro que vino desde la izquierda, pero su remate dio en el murallón defensivo de sus rivales, que evitaron el tercero del Cacique. Pero el Audax siguió batallando, y un error de Mauriera a los 52' hizo pasar susto a los parciales de Colo-Colo, aunque rápidamente se pudo resarcir, ya que al minuto siguiente tuvo una doble contención, donde en la última de ellas sacó desde la línea un remate de Coelho.

Para espantar cualquier tipo de opción de que Audax Italiano los igualara, vino un golazo a los 60' para el Popular. Un toque sutil de Madrid asistió a Leandro Hernández, que con un remate lleno de talento anidó la pelota en el arco para el 3-1 que significó un mazazo para el rival, que demoró varios minutos en reaccionar.

El marcador se transformó en goleada a los 78'. Javier Correa, desde la izquierda, comenzó a eludir rivales y sacó un potente tiro con curva que hizo estéril la estirada de Ahumada, convirtió otro gol de gran factura. La celebración del 4-1 aún no se esfumaba cuando una nueva combinación alba le permitió a Hernández convertir el 5-1 a los 81'.

Esta goleada le permitió a Colo-Colo sumar 52 puntos, aumentar a 16 puntos la ventaja con la Universidad de Chile, y dar un paso más hacia su ansiada estrella 35.

Colo-Colo: Gabriel Maureira, Jonathan Villagra (76’ Erick Wiemberg), Arturo Vidal, Joaquín Sosa (51’ Iván Román), Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Leandro Hernández, Javier Correa, Lautaro Pastrán (72’ Tomás Alarcón). DT: Fernando Ortiz.

Audax Italiano: Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Daniel Piña, Enzo Ferrario, Ariel Uribe (56’ Damián Piazarro), Felipe Salomoni, Mario Sandoval (56’ Marco Collao), César Pinares (72’ Michael Vadulli), Paolo Guajardo, Diego Coelho (56’ Franco Troyansky), Giovani Chiaverano. DT Patrico Graff.

Goles: 14’ Javier Correa 1-0; 30’ Lautaro Pastrán 2-0; 33’ Giovani Chaiverano 2-1; 60’ Leandro Hernández 3-1; 78’ Javier Correa 4-1; 81’ Leandro Hernández 5-1

Estadio: Monumental David Arellano.

Árbitro: Franco Jiménez

PURANOTICIA