Colo-Colo femenino disputará este miércoles su partido más importante: "Vamos a aprovechar a full este sueño en la Copa Libertadores"

Colo-Colo femenino disputará este miércoles, a las 16:00 horas, su partido más importante de este 2025, cuando enfrente a Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores.

Ryann Torrero, arquera chilena-estadounidense que tiene su pórtico en cero en el torneo continental, anticipó el choque ante las cafetaleras y valoró la actual campaña en el certamen internacional.

"Es buenísima esta oportunidad, vamos a aprovechar a full este sueño", expresó la golera en conversación con el sitio oficial del Cacique.

Sobre la última práctica, sostuvo que "era un entrenamiento duro, enfocado en los detalles. Un partido como el de mañana pasa mucho por los detalles, pero salimos con buenas sensaciones y mente positiva. Hay que demostrar en la cancha".

En cuanto al rival, comentó: "Son copas con harta competencia. Deportivo Cali es un equipo muy físico, inteligente, planifica bien y tenemos todo el respeto por el rival, pero sabemos nuestra capacidad. Mañana será durísimo pero es como una semifinal y los dos equipos queremos eso".

Por último, Torrero resaltó a los hinchas, quienes han mostrado su apoyo en la cancha y en las redes sociales: "Muchas gracias por todo su apoyo, es fundamental. Es impresionante en todos lados y afuera del país tenemos la mayoría de los hinchas, cantan todo el partido, es hermoso. Son otro jugador peleando y luchando con nosotras. Necesitamos su apoyo y energía positiva".

PURANOTICIA