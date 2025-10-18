Colo Colo femenino cayó en la disputa del tercer puesto en la Copa Libertadores

La escuadra femenina de Colo Colo culminó este sábado su participación en la Copa Libertadores 2025 que se disputa en Argentina cayendo por la cuenta mínima ante Ferroviária de Brasil en la disputa del tercer puesto del torneo jugado en el estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires.

El único tanto del partido fue obra de la jugadora Katiuscia, al minuto de juego.

Esta derrota de las dirigidas por Tatiele Silveira no sólo dejó a Colo Colo fuera del podio de la Copa, sino que además significó el término del invicto del equipo de más de un año.

Ahora el objetivo del conjunto blanco es reinsertarse en el torneo nacional para intentar lograr el tetracampeonato y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

