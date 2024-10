Colo Colo entregó sus condolencias por la muerte de un ex futbolista albo

Gran consternación hay este miércoles en el entorno de Colo Colo, luego de que se conociera el fallecimiento del defensa estadounidense Mou Jadama, quien tuvo un paso por la institución entre 2013 y 2016.

La noticia la dio a conocer el ex portero albo Ignacio González, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de él junto al zaguero de origen gambiano. "Qué terrible noticia. Que en paz descanses, amigo mío", comentó el actual guardameta de Everton.

Posteriormente, en conversación con AS Chile, el cancerbero reveló que "supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó".

Poco después, desde el Cacique entregaron su pésame, señalando que "lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos".

El central llegó a nuestro país en 2012 para sumarse a las inferiores de universidad de Chile pero luego de discrepancias contractuales, se integró a las filas del elenco popular en 2013 y debutó oficialmente en 2015.

Su estadía en Macul se prolongó hasta 2016, cuando partió a préstamo a Coquimbo Unido. Luego de eso, volvió a suelo norteamericano para defender las camisetas de Tulsa Roughnecks FC, la filial del Portland Timbers, Hartford Athletic y Georgia Lions.

