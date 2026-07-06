Colo-Colo empata con D. Recoleta y definirá el liderato del grupo E de la Copa Chile en la última fecha

Colo-Colo igualó 2-2 frente a Deportes Recoleta en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del grupo E de la Copa Chile.

Si bien el conjunto albo aseguró su clasificación a los octavos de final, deberá esperar hasta la última jornada para definir el liderato de la zona.

La visita sorprendió en el arranque del compromiso. A los 19 minutos, Gabriel Maureira cometió penal sobre Felipe Flores tras una mala salida, acción que además le costó tarjeta amarilla. Un minuto después, Branco Provoste transformó la infracción en gol y, haciendo valer la ley del ex, puso en ventaja a Recoleta.

La respuesta de Colo-Colo no tardó en llegar y, a los 27', Maximiliano Romero conectó de cabeza un centro de Arturo Vidal para establecer el 1-1.

Antes del descanso, el arquero Maureira evitó el segundo tanto visitante con una notable atajada ante Gonzalo Álvarez.

En el complemento, el elenco de Fernando Ortiz logró dar vuelta el marcador. A los 59 minutos, Arturo Vidal sacó un potente remate cruzado desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero rival y decretó el 2-1 para los albos.

Sin embargo, cuando el local parecía controlar el partido, una rápida transición ofensiva terminó con un centro de Thomas Valenzuela que Carlos González empujó a la red a los 78', aprovechando además una débil reacción de Maureira para sentenciar el 2-2.

En los minutos finales ambos equipos buscaron desnivelar el marcador y generaron ocasiones claras, incluyendo remates en los postes y buenas intervenciones de los arqueros, aunque el empate no se modificó.

Con este resultado, Colo-Colo lidera el Grupo E con 10 puntos, seguido por O'Higgins con 8, Deportes Recoleta con 5 y Unión Española con 4 unidades.

La sexta y última fecha del grupo se disputará el 26 de agosto, desde las 20:30 horas. El "Cacique" recibirá a Unión Española en el estadio Monumental, mientras que Deportes Recoleta será local ante O'Higgins en un recinto que aún está por confirmarse.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo (2):

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández (Bruno Torres 69’), Tomás Alarcón, Francisco Méndez, Álvaro Madrid (Francisco Marchant 86’), Diego Ulloa (Erick Wiemberg 69’); Leandro Hernández, Maximiliano Romero.

DT: Fernando Ortiz.

Deportes Recoleta (2):

Jaime Vargas; Nicolás Arismendy, Brayams Viveros, Francisco Alarcón, Camilo Rodríguez (Daniel Viveros 65’); Gonzalo Álvarez (Thomas Valenzuela 46’), Branco Provoste, Nicolás Carvajal; Carlos González (Ignacio Lara 81’), Felipe Flores (Felipe Baez 60’), Roberto Riveros (Mikel Arguinarena 60’).

DT: Francisco Arrúe.

Estadio: Monumental – Santiago

Árbitro: Claudio Díaz

PURANOTICIA