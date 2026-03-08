Colo Colo duerme como líder, pero Cobresal amenaza con arrebatarle la cima

Tras su triunfo del sábado de 1-0 ante Audax Italiano en La Florida con gol de Maximiliano Romero, Colo Colo alcanzaba el liderazgo momentáneo de la Liga de Primera, con 12 puntos.

Para terminar el día en esa condición, se tenía que dar una situación: que Universidad Católica (10 puntos) no le ganara a O’Higgins en Rancagua.

Y así fue porque los cruzados cayeron 1-0 ante los celestes.

Colo Colo por ello “durmió” como líder. Pero aún no es seguro que termine como tal la fecha 6.

Ello porque esta noche, los albos podrían ser superados en la tabla y quedar relegados en el segundo lugar.

¿Cómo pasaría eso? Si Cobresal (10) derrota a Palestino (20.30 horas en La Cisterna) pasará a los albos y será exclusivo puntero.

Si los mineros no ganan, entonces de todas formas Colo Colo terminaría como líder puesto que el último partido de la fecha, a jugarse este lunes entre Universidad de Chile (6) y Universidad de Concepción (7) (20 horas en el Estadio Nacional) no incidiría en la disputa por el primer lugar.

