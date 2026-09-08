Colo-Colo despide a Mauricio Isla tras anunciar su retiro del fútbol: "¡Gracias, Huaso!"

Un bicampéon de América con la Selección chilena colgó los botines. A los 38 años Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol profesional a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, colocando punto final a casi dos décadas de trayectoria.

El anuncio del histórico lateral de la Roja no dejó indiferente a Colo-Colo, que fue su último club y con el que fue campeón en 2024. En ese sentido, el Cacique le dedicó un especial mensaje.

"¡Gracias, Huaso! Saludamos a Mauricio Isla tras anunciar su retiro del fútbol profesional. Una carrera excepcional, llena de grandes momentos y títulos. Gracias por todo, Huaso. ¡Éxito en todo lo que venga!", publicó el conjunto de Macul.

Isla respondió al mensaje del elenco albo con sentidas palabras: "Gracias por todos esos lindos momentos y perdón por los momentos tristes... muchas gracias".

Consignar que en su paso por Colo Colo, el ahora ex lateral disputó 52 partidos oficiales, con un registro de dos goles y dos asistencias y conquistó los títulos en el Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa de Chile de ese mismo año.

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