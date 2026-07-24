Colo-Colo derrota a D. Limache en el Monumental y sigue firme como puntero de la Liga de Primera

El estadio Monumental fue el escenario del reinicio de la Liga de Primera en un pleito donde Colo-Colo se mantuvo firme como líder del torneo con su victoria frente a Deportes Limache, en una jornada cargada de noticias para el "Cacique".

Los albos anunciaron en la antesala del partido el acuerdo con el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien fue elegido en el equipo titular del reciente Mundial de fútbol.

El elenco de Macul, que no había podido ganar a Limache en anteriores enfrentamientos, y que presentaba variadas bajas en este compromiso, ya fuera por lesiones o suspensiones, mostró un ritmo agresivo que era neutralizado por los tomateros, hasta que llegó la primera jugada de total peligro cuando Jonathan Villagra habilitó a Víctor Felipe Méndez, quien giró y desde el extremo del área sacó un remate cruzado que obligó a una intervención exigida de Matías Bórquez que evitó la apertura del marcador.

Los albos continuaron atacando, pero sin la puntería necesaria para inflar las redes, la que llegó en el inicio del segundo tiempo. En el primer minuto del complemento, un centro desde la derecha de Leandro Hernández fue capturado por Maximiliano Romero, aunque su remate se estrelló en el muro defensivo limachino. Lo mismo ocurrió con Méndez, que capturó el remate, pero Madrid se encontró con la pelota y venció toda resistencia rival para decretar el 1-0.

El segundo gol de Colo-Colo llegó a los 55' en una jugada que inició Arturo Vidal. Su pase le llegó a Hernández, que corrió controlando el balón, abrió a la derecha y Jeyson Rojas con un potente disparo complicó a Bórquez, que no pudo salvar nuevamente su portería y vio cómo se concretaba el 2-0.

Las emociones del partido se incrementaron cuando Erick Wiemberg cometió penal, y además sumó su segunda amarilla, por lo que se fue expulsado.

Desde los doce pasos, Daniel Castro remató al poste derecho de Gabriel Maureira, que adivinó el lado pero no evitó el 2-1.

Cuando comenzaba la preocupación para el Popular, una vez más el juvenil Felipe Raipán aseguró la victoria para el líder del torneo. A los 87' luego que Bórquez evitó ver vulnerada su portería, Colo-Colo se rehízo; Aquino desde la izquierda se la dio al nuevo artillero, que madrugó a la defensa, y con un suave toque convirtió el gol. Con el que se consolidaron en el liderato, y por primera vez vencieron de manera oficial a Limache.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo: Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg, Jeyson Rojas, Álvaro Madrid (69’ Claudio Riquelme), Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández (75’ Alonso Olguín), Maximiliano Romero (83’ Felipe Raipán). DT: Fernando Ortiz.

Deportes Limache: Matías Bórquez, Dylan Escobar (82’ Carlos Morales), Augusto Aguirre, Marcelo Flores, Alfonso Parot, Misael Llantén (88’ Marco Arturia), Leonardo Valencia (63’ Hugo Martínez), Jean Meneses, Thiago Galetto (63’ Vicente Cárcamo), Daniel Castro, Vicente Álvarez (63’ Gonzalo Sosa). DT: Víctor Rivero.

Estadio: Monumental David Arellano

Gol: 46’ Álvaro Madrid 1-0; 55’ Jeyson Rojas 2-0; 73’ Daniel Castro (P) 2-1; 87’ Felipe Raipán 3-1

Árbitro: Diego Flores

Expulsado: 72’ Erick Wiemberg (C-C)

PURANOTICIA