Colo-Colo confirmó la partida a préstamo de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque

El delantero que tuvo un pésimo rendimiento con el "Cacique" jugará en el club uruguayo durante todo este año.

Jueves 8 de enero de 2026 21:23
Colo-Colo ratificó la salida de Salomón Rodríguez al club Montevideo City Torque de Uruguay.

A través de redes sociales, informó que de manera unánime, el directorio de Blanco y Negro aceptó la oferta hecha por el delantero uruguayo.

En su breve escrito, el club oficializó que el jugador "se incorporará a su nuevo club en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026".

Le deseamos mucho éxito a Salomón en este nuevo desafío de su carrera profesional”, añadieron desde Blanco y Negro

El charrúa dejará Macul tras solo una temporada en la que nunca logró consolidarse como una pieza clave del equipo.

El atacante que tiene contrato vigente con el "Cacique" hasta 2027, marcó apenas tres goles en 26 partidos jugados.

