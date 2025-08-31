Colo Colo cobró revancha de la U y le entregó en bandeja el título a Coquimbo Unido

Universidad de Chile no pudo repetir la historia del año pasado y Colo Colo se hizo respetar en el estadio Monumental, imponiéndose por la cuenta mínima en la edición 198 del Superclásico, y prácticamente le dejó servido el título al líder de la Liga de Primera, Coquimbo Unido.

En vísperas del tradicional encuentro ante su archirrival, el cuadro de Macul confirmó el arribo del argentino Fernando Ortiz como flamante nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón, quien acordó su partida tras una serie de malos resultados y fracasos en la temporada, con eliminaciones en Copa Chile y Copa Libertadores incluidas.

Por su parte, los azules vivieron semanas sumamente tensas tras los hechos de violencia que se registraron en el pleito con Independiente de Avellaneda, barbarie que obligó a cancelar el cotejo y tiene a la Conmebol definiendo el futuro de la llave para saber cuál de los dos equipos avanzará a cuartos de final de Copa Sudamericana.

Los equipos saltaron a la cancha con la intención de proponer un duelo intenso que a ratos se tornó de ida y vuelta y tuvo como principal acción de riesgo un tiro cruzado de Felipe Salomoni que Fernando De Paul alcanzó a enviar al córner (9'), en la única aproximación clara que hubo durante un largo periodo.

El compromiso volvió a prenderse en el minuto 32, momento en que el árbitro Cristian Garay expulsó al defensa forastero Franco Calderón por una impresentable infracción sobre Vicente Pizarro. De inmediato los albos hicieron pesar el hombre de más pero Javier Correa no pudo darle dirección a su remate (34'), mientras que la visita respondió por medio de Salomoni y Lucas Di Yorio, quienes tampoco pudieron abrir la cuenta (45+2').



En el inicio del segundo lapso, la transmisión oficial ratificó lo que varios medios estaban reportando en ese momento y confirmó el fallecimiento de un hincha del elenco popular que cayó desde el techo, presuntamente, mientras se trató de pasar desde una tribuna a otra.

En lo netamente deportivo, "Vicho" Pizarro reventó el poste izquierdo del portero Cristopher Toselli en los 52', levantando al público en un complemento que tardó en encenderse y que al margen del tiro del volante y una intervención de De Paul a Lucas Assadi (65') no ofrecía grandes emociones.

Con el correr del reloj la escuadra universitaria fue acusando el desgaste de estar con un futbolista menos y en el 74', entre Lucas Cepeda y Correa coquetearon con el primer tanto de la jornada. Pero sobre el final el Cacique encontró recompensa a sus constantes intentos, con un zapatazo de Pizarro, quien aprovechó un rebote en el travesaño para convertir el 1-0 que terminó siendo decisivo (81').

De esta manera, el vigente campeón del fútbol nacional tomó revancha de la derrota sufrida ante los estudiantiles en julio pasado y escaló al octavo lugar con 31 puntos. El Romántico Viajero, en cambio, se estancó en el tercer puesto con 38 unidades, quince menos que el superlíder del certamen, Coquimbo Unido, que se volvió prácticamente inalcanzable para los laicos.

Luego de la pausa obligada por la doble fecha eliminatoria de septiembre, Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras el domingo 14 a las 15 horas en el estadio Santa Laura por la definición de la Supercopa.

Colo Colo

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg (Francisco Marchant, 73'); Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez (Tomás Alarcón, 84'), Arturo Vidal (Claudio Aquino, 70'); Lucas Cepeda, Javier Correa. (DT: Hugo González)

Universidad de Chile

Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano (Matías Sepúlveda, 57'), Charles Aránguiz, Felipe Salomoni (Nicolás Guerra, 84'); Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio (Rodrigo Contreras, 64'), Lucas Assadi. (DT: Gustavo Álvarez)

Expulsados: Franco Calderón (UCH, 32')

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA