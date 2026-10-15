Colo-Colo cayó ante Corinthians en su debut por la Copa Libertadores Femenina

Las albas perdieron por 2-0 frente al elenco brasileño en Ecuador. Este domingo jugarán un duelo clave ante Independiente Santa Fe para buscar la clasificación.
Un mal comienzo tuvo la participación de Colo-Colo en la Copa Libertadores Femenina 2026 que se desarrolla en Ecuador. Es que la escuadra nacional, tetracampeona del torneo chileno, debutó con una derrota por 2-0 frente a Corinthians de Brasil.
El estreno era difícil para las albas, considerando que el elenco brasileño ha ganado las últimas tres ediciones del torneo continental. Y así fue.
A los 5 minutos, las criollas quedaron en desventaja con el tanto de Victória Albuquerque, resiltado con el que se fueron al descanso.
En el complemento, Corinthians liquidó el compromiso a los 71', cuando se sancionó un lanzamiento penal y Jaqueline Ribeiro no falló desde los doce pasos.
De esta manera, Colo-Colo se complicó desde el inicio en el Grupo y este domingo disputará un duelo clave cuando enfrente a Independiente Santa Fe a las 17:00 horas, pues el elenco colombiano asoma como rival directo para intentar clasificar a la siguiente ronda.
Consignar que Universidad de Chile también está en competencia y tendrá su estreno este viernes, a las 21:00 horas, ante Nacional de Uruguay, en cotejo válido por el Grupo D.
(Imagen: @ColoColoFem)
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