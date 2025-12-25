Colo-Colo busca la fórmula para tener a Damián Pizarro

Damián Pizarro se fue a mitad de 2024 de Colo Colo rumbo a Udinese de Italia con el objetivo de lanzar su carrera en Europa. Pero no ha podido.

El atacante nunca logró tener opciones de jugar y por eso el equipo italiano lo mandó a préstamo este año a Le Havre de Francia para que ganara minutos, algo que tampoco ha logrado.

Por ello es que el cuadro de Friuli está viendo otras alternativas futuras para Pizarro y una de ellas es que el jugador vuelva a Colo-Colo en 2026, esta vez, en calidad de préstamo.

De hecho, ha trascendido que las conversaciones entre ambos clubes están avanzadas y que sólo faltan dos cosas para concretarse: que se firme el acuerdo y que el entrenador Fernando Ortiz vea en Pizarro al reemplazante que quiere de Salomón Rodríguez en el plantel.

La llegada de Damián Pizarro al plantel albo, de concretarse, sería en calidad de préstamo por un año y medio, es decir, hasta junio de 2027.

La operación en sí sería sin costo para Colo Colo, aunque el equipo albo debería hacerse cargo del 50 por ciento del sueldo mensual del jugador de 20 años.

