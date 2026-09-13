Colo Colo busca homenajear a Mirko Jozic en su duelo ante Deportes Concepción

Colo Colo es el sólido líder de la Liga de Primera y quiere ratificar su buen rendimiento cuando reciba la tarde de este domingo a Deportes Concepción a partir de las 17.30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 23 del torneo.

Pero ganar para seguir acercándose al título no es la única motivación que tendrán los albos.

Y es que en la tribuna oficial del estadio albo estará el croata Mirko Jozic, entrenador que llevó a Colo Colo a la obtención de la Copa Libertadores 1991 y que en estos días ha sido agasajado por el club.

Y no deja de ser simbólico el partido que presenciará Jozic.

Es que precisamente ante el elenco lila los albos debutaron en aquella Copa Libertadores, por lo que habrá motivos de sobra para que en Macul se hagan añoranzas.

Para el encuentro de la tarde de este domingo, el DT Fernando Ortiz anunció la permanencia de Vozinha como portero, el ingreso de Erick Wiemberg por el lesionado Joaquín Sosa, y la presencia de nuevo como titular de Iván Román en la zaga, pero ahora como reemplazante del suspendido Arturo Vidal.

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