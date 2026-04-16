Víctor Felipe Méndez quiere vencer a Palestino para "darle una alegría a la gente" en el aniversario de Colo-Colo

Después de no jugar el fin de semana pasado, Colo-Colo se prepara para volver a la acción en la Liga de Primera este domingo 19 de abril ante Palestino, en un duelo que coincidirá con el marco de las celebraciones por el aniversario 101 del "Cacique".

Y Víctor Felipe Méndez abordó ante los medios de comunicación el impulso adicional que representa disputar un encuentro en esta conmemoración. En conferencia de prensa, el volante señaló que "sabemos que es una fecha importantísima para el club y para toda su gente. Nosotros estamos enfocados en ganar, en darle esa alegría a la gente que se lo merece, siempre es importante su apoyo".

Al ser consultado por la falta de efectividad en la zona ofensiva del equipo, el futbolista detalló el trabajo que realizan para revertir esta situación: "El 'Tano' sabe que quizás estamos faltos en eso, pero en todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar. Esperamos que el domingo se pueda abrir el arco tanto para los delanteros como para los volantes".

Añadió que "en el fútbol actual, normalmente los volantes siempre están pisando las dos áreas. Hoy en día marca mucha diferencia los volantes que tienen gol, que tienen llegada al arco rival. Son cosas que se trabajan; el profe nos da libertad, pero obviamente hay que defender cuando hay que hacerlo y, cuando hay que atacar, tratar de llegar al área".

El ex Unión Española también tuvo palabras para su buen presente y la titularidad que ha logrado ganarse en el equipo. Al respecto, fue enfático: "Nunca me he sentido titular indiscutido. Soy una persona que trabaja día a día para serlo. Soy muy autoexigente, me gusta ver los partidos después de jugarlos para mejorar".

Finalmente, respecto a Palestino, el mediocampista advirtió sobre sus capacidades, aunque recalcó dónde están puestas las prioridades del plantel: "Es un rival que te puede complicar. El foco está en nosotros, en las cosas que podemos mejorar y en cómo hacerles daño para dejar los tres puntos en casa".

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