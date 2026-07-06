Colo-Colo busca asegurar su paso a octavos de final ante Deportes Recoleta por la Copa Chile

Colo-Colo recibirá este lunes a Deportes Recoleta, desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental, en el encuentro que marcará el cierre de la quinta fecha de la Copa Chile 2026.

El Cacique llega como líder del Grupo E y buscará un triunfo en Macul que le permita asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

Los albos también intentarán dejar atrás la contundente derrota por 4-1 sufrida a mitad de la semana pasada frente a O'Higgins, en el Estadio El Teniente de Rancagua, resultado que significó un duro golpe para el equipo.

Para este compromiso, el técnico Fernando Ortiz alinearía la siguiente formación: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Por su parte, Deportes Recoleta ocupa el tercer lugar del Grupo E, con cuatro puntos, por lo que una derrota dejaría prácticamente sin opciones al conjunto recoletano de avanzar a la siguiente fase del torneo.

PURANOTICIA