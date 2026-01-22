Colo-Colo aprueba por unanimidad la venta de Lucas Cepeda al Elche de España

Blanco y Negro -concesionaria que administra a Colo-Colo- aprobó por unanimidad la venta de Lucas Cepeda, quien se convertirá en nuevo jugador del Elche de España.

El anuncio fue realizado por el propio elenco popular en redes sociales, donde por medio una publicación se despidió del seleccionado criollo, destacando los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa obtenidos en 2024.

La operación se cerraría en cerca de 2,2 millones de dólares por el 70% del pase del nacido en Viña del Mar, quien tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Cabe recordar que el atacante llegó al estadio Monumental proveniente desde Santiago Wanderers y en sus dos temporadas en Macul anotó quince goles y dio ocho asistencias en 72 partidos.

Mencionar además que Elche marcha octavo en La Liga con 24 puntos, encontrándose a ocho unidades de los puestos de clasificación a copas internacionales.

(Imagen: @ColoColo)

