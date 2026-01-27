Colo Colo acelera por Diego Valdés: ya habría oferta formal a Vélez

Desde Argentina aseguran que el Cacique presentó una propuesta por el volante y que en Liniers no pondrían trabas para su salida. El préstamo por un año con opción de compra toma fuerza justo en la antesala del debut albo en el Campeonato Nacional 2026.
Es que en las últimas horas desde Argentina aseguraron que ya hay una oferta formal del Cacique por el actual volante de Vélez Sarsfield y que la dirigencia del cuadro de Liniers no pondría obstáculos.
"Los dirigentes no van a poner ninguna ramita para estorbar la negociación, porque lo trajeron para competir en la Copa Libertadores de América y Vélez no tiene competencia internacional. No estarían en desacuerdo para desprenderse el jugador", dieron a conocer en el programa partidario Pasión Fortinera.
"El técnico (Guillermo Barros Schelotto) tampoco se va a volver loco por retenerlo. La oferta es un préstamo por un año por una opción de compra de 1 millón 400 mil dólares", añadieron.
De momento, Colo Colo se prepara para realizar su debut en el Campeonato Nacional 2026, donde debutará este sábado frente a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
