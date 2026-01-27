Colo Colo acelera por Diego Valdés: ya habría oferta formal a Vélez

Es que en las últimas horas desde Argentina aseguraron que ya hay una oferta formal del Cacique por el actual volante de Vélez Sarsfield y que la dirigencia del cuadro de Liniers no pondría obstáculos.

"Los dirigentes no van a poner ninguna ramita para estorbar la negociación, porque lo trajeron para competir en la Copa Libertadores de América y Vélez no tiene competencia internacional. No estarían en desacuerdo para desprenderse el jugador", dieron a conocer en el programa partidario Pasión Fortinera.

"El técnico (Guillermo Barros Schelotto) tampoco se va a volver loco por retenerlo. La oferta es un préstamo por un año por una opción de compra de 1 millón 400 mil dólares", añadieron.

De momento, Colo Colo se prepara para realizar su debut en el Campeonato Nacional 2026, donde debutará este sábado frente a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

