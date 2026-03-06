Colista y líder frente a frente: Everton recibe a Limache en Viña de Mar por la 6ª fecha

Dos de los tres clubes de la región de Valparaíso que compiten en la Liga de Primera se enfrentarán este fin de semana, en lo que será la quinta fecha del campeonato.

Todo arrancará este viernes 6 de marzo, justamente con un elenco de la Quinta Región, pues Deportes La Serena recibirá a Unión La Calera, en partido que comenzará a las 18:00 horas en el estadio La Portada. La jornada continuará con el cotejo entre Deportes Concepción y Ñublense, a las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El sábado 7 de marzo, desde las 12:00 horas, se enfrentará el colista del campeonato nacional, Everton de Viña del Mar, ante el súper líder, Deportes Limache, encuentro que se disputará en la remozada cancha del estadio Sausalito.

En tanto, el sábado destaca la visita de Colo-Colo a Audax Italiano, a las 18:00 en el Bicentenario de La Florida; mientras que Universidad Católica hará lo propio con O'Higgins, pero a las 20:30 horsa en el estadio El Teniente de Rancagua.

El domingo 8 solamente habrá un partido, el de Palestino ante Cobresal; mientras que la jornada se cerrará el lunes 9 de marzo cuando Universidad de Chile reciba a la Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Esta es la programación completa de la 6ª fecha:

VIERNES 6 DE MARZO

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

20:30 horas, Deportes Concepción vs. Ñublense, estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 7 DE MARZO

12:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, Estadio Huachipato.

12:00 horas, Everton vs. Deportes Limache, estadio Sausalito.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, estadio Bicentenario La Florida.

20:30 horas, O'Higgins vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.

DOMINGO 8 DE MARZO

20:30 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal La Cisterna.

LUNES 9 DE MARZO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, Estadio Nacional.

PURANOTICIA