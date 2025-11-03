Colegio Leones de Quilpué se corona campeón invicto de la Copa Chile 2025

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué se consagró campeón de la Copa Chile 2025, tras vencer por 56-53 a Club Deportivo Valdivia (CDV) en la final disputada la noche del domingo 2 de noviembre en el Coliseo Antonio Azurmendy. Ante un estadio repleto, los felinos sumaron su segundo título en esta competencia, tras el obtenido en 2016, cerrando el certamen con un triunfo ajustado y dejando en claro su condición de líderes.

Leones llegó al Final Four de la Copa Chile, que reunió a los dos primeros de la zona centro contra los dos primeros de la zona sur, luego de cerrar la fase regular venciendo a Español de Talca el viernes 24 de octubre y disputar una exigente seguidilla de tres partidos internacionales por la Liga Sudamericana de Baloncesto los días 27, 28 y 29 de octubre en Asunción, Paraguay, frente a San José, Regatas y Pinheiros.

Tras su regreso, el equipo superó a Español de Osorno por 68-63 el sábado 1 de noviembre, y finalmente derrotó a CD Valdivia en la final del domingo en un duelo de alta intensidad y definido en los últimos minutos.

El MVP de la final fue Terrence Bieshaar, con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Kiandre Gaddy recibió el Balón Dorado Molten como MVP del Final Four, destacando también Darrol Jones, autor de 17 puntos, y Nicolás Rebolledo, que sumó 8 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

A pesar del apoyo del público local, Leones mantuvo su invicto de temporada y se coronó campeón con 12 partidos ganados de manera consecutiva por la primera división chilena, mientras que en la definición del tercer lugar, Universidad Católica superó a Español de Osorno por 88-55.

Este título marca el primer campeonato de la Liga Nacional de Básquetbol 2025 en formato transición bajo la conducción de Guillermo Frutos, quien asumió como head coach en agosto, y se suma al título de Liga UNO en julio de 2024, consolidando a Leones como uno de los equipos más sólidos y protagonistas del básquetbol chileno.

PURANOTICIA