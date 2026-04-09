Colegio de Entrenadores denunció que el técnico de U. de Concepción no cuenta con licencia para dirigir en Chile

Universidad de Concepción anunció el 26 de marzo al uruguayo Leonardo Ramos como su nuevo entrador, tras la salida de Juan Cruz Real por malos resultados.

Pese a la confirmación de su llegada, el flamante adiestrador del "Campanil" —quien todavía no realiza su debut en la banca— estaría infringiendo una exigencia reglamentaria fundamental para poder dirigir en Chile.

La irregularidad en torno a la situación del exjugador de Colo-Colo fue expuesta públicamente este jueves mediante un comunicado emitido por el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile, entidad que decidió levantar una denuncia formal al respecto.

En el documento oficial difundido por la agrupación gremial, se detalla explícitamente la falta del profesional: "Actualmente, el entrenador uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, requisito para los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile".

Para sustentar su acusación, la misiva del organismo añadió que "esta norma está dentro de las bases de todas las competencias organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que disputan los equipos de Primera División: Liga de Primera División (artículos 7 y 52), Copa de la Liga (artículo 52) y Copa Chile (artículo 52)".

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