Colegio Aconcagua de Quilpué consiguió un meritorio cuarto lugar en el Campeonato Nacional de Básquetbol y Voleibol

El Colegio Aconcagua de Quilpué se alzó con un meritorio cuatro lugar nacional en el Campeonato Nacional de Básquetbol y Voleibol celebrado en Coquimbo.

Este logro no solo es un hito para la institución, sino que resuena con fuerza en toda la región de Valparaíso, pues la gesta desató un verdadero carnaval en el establecimiento.

Cientos de estudiantes se congregaron para ver las transmisiones en vivo, vibrando con cada punto y demostrando un apoyo que conmovió a la delegación.

"Fue una promesa con la esperanza de volver", se escuchó en los pasillos, reflejando el espíritu y la ambición del equipo de este colegio de la Ciudad del Sol.

Detrás de este éxito se encuentra un grupo de jugadores formados en la cancha del propio Colegio Aconcagua y que hoy brillan en el Club Humboldt de Viña del Mar. Su desarrollo y disciplina son el testimonio del trabajo de su head coach, José Quiroz.

El Colegio Aconcagua ya no es solo un orgullo regional, ya que con este cuarto lugar han consolidado su presencia en la categoría de un nacional, demostrando que el talento de la Quinta Región tiene un lugar asegurado entre los mejores de Chile.

PURANOTICIA