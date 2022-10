Cobresal y Palestino darán el vamos este sábado a la penúltima fecha del Campeonato

El Campeonato Nacional 2022 ya entra en su recta final, pues este fin de semana se disputará la 29° y penúltima fecha de la competencia, que podría comenzar a definir los descensos.

Todo arrancará este sábado con el duelo entre Cobresal y Palestino, a las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, donde ambas escuadras luchan por clasificar a la Copa Sudamericana.

En tanto, el domingo Universidad de Chile visitará a Huachipato a las 12:30 en Talcahuano, mientras que Colo-Colo jugará a las 17:30 a O'Higgins en el estadio Monumental, donde el "cacique" recibirá el trofeo de campeón.

En tanto, los elencos comprometidos por el descenso, como Deportes Antofagasta, Deportes La Serena y Coquimbo Unido jugarán en simultáneo a las 15:00 horas.

Por su lado, Universidad Católica y Audax Italiano jugarán el lunes 31 de octubre, al igual que Curicó Unido y Ñublense.

Esta es la programación completa de la 29° fecha del Campeonato Nacional:

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

20:00 horas, Cobresal vs. Palestino, estadio El Cobre.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

12:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio CAP Acero.

15:00 horas, Everton vs. Deportes Antofagasta, estadio Sausalito.

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

15:00 horas, Unión Española vs. Coquimbo Unido, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Colo-Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.

LUNES 31 DE OCTUBRE

17:30 horas, Curicó Unido vs. Ñublense, estadio La Granja.

20:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura *por confirmar*.

PURANOTICIA