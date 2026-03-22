Cobresal y Ñublense prometieron lucha y terminaron empatando en la Copa de La Liga

Cobresal ha tenido una magra campaña en la Liga de Primera y quería iniciar su participación en la Copa de la Liga mejorando la cara.

Lo logró a medias porque el cuadro de Gustavo Huerta si bien subió su nivel respecto de sus últimas presentaciones -como ante Limache- no le alcanzó para imponerse a Ñublense como local en el debut de ambos en el nuevo torneo chileno.

Hubo desniveles durante 90 minutos. Dos minutos bastaron en el primer tiempo para que el duelo tomara color. Y fueron los que mediaron en el golazo de Steffan Pino (16’) para Cobresal, y la gran réplica de los visitantes, con el testazo de Diego Sanhueza (18’) que decretó el empate.

De ahí para adelante, ambos equipos se soltaron, dejaron de lado los amarres y trataron de asumir posiciones más ofensivas, aunque a los dos les faltó tranquilidad para terminar bien las jugadas.

Pero de que había ganas, las había. Mas eso no se mantuvo.

El encuentro cayó en la anulación mutua y si bien hubo algunas instancias para que uno u otro desnivelara, no hubo mayor cuestión para, finalmente, repartir puntos sin sentimientos mayores de culpa.



Cobresal (1)

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes, Benjamín Valenzuela (Guillermo Pacheco, 46’), Esteban Valencia (Renato Huerta, 78’), Agustín Nadruz, Antonio Castillo (Aaron Astudillo, 46’); Julián Brea (Francisco Moreno, 67’), Steffan Pino y Franco Frías (Bryan Carvallo, 67’). DT: Gustavo Huerta.

Ñublense (1)

Hernán Muñoz; Carlos Salomón, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón; Diego Sanhueza, Diego Céspedes, Daniel Saavedra (Manuel Saavedra, 59’), Lucas Molina (Sebastián Valencia, 46’), Matías Plaza (Gabriel Graciani, 75’), Franco Rami (Ignacio Jeraldino, 83’) e Ignacio Tapia (Álex Valdés, 59’). DT: Juan José Ribera.

Copa de la Liga (Fecha 1) Grupo C.

Estadio: El Cobre.

Goles: Steffan Pino (CS, 16’) y Diego Sanhueza (ÑB, 18’).

Público: 401 personas.

Árbitro: Cristian Galaz.

PURANOTICIA