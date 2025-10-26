Cobresal volvió a los triunfos ante una Unión Española que se hunde en zona de descenso

Cobresal se hizo respetar en Atacama y volvió a los abrazos con un triunfo por la cuenta mínima sobre una Unión Española que se estancó en la penúltima posición a falta de cinco fechas para el término de la Liga de Primera.

Tras su dolorosa derrota de la fecha pasada ante Deportes Limache, los pupilos de Gustavo Huerta tenían el deber de ganar esta tarde para afianzarse en zona de Copa Sudamericana. El cuadro de colonia, en tanto, estaban obligados a sumar de a tres para salir de la parta baja de la tabla.

A pesar de la dificultad que supone jugar en la altura de El Salvador donde los mineros siempre se han hecho fuertes, la visita planteó un partido inteligente con líneas muy compactas para evitar el cansancio, proponiendo un duelo de ida y vuelta que tomó por sorpresa al dueño de casa.

Aunque los albinaranjas fueron levantando su nivel en la primera mitad, los hispanos estuvieron cerca de irse en ventaja al descanso luego de que el árbitro Héctor Jona les concediera un penal por infracción del portero Alejandro Santander. Sin embargo, el cancerbero enmendó su error y contuvo el remate de Pablo Aránguiz (43').

Luego de un buen arranque del forastero en el complemento, la escuadra nortina emparejó las acciones y se acercó a la apertura de la cuenta por medio de Andrés Vilches (53' y 61'). Así y todo, el rival no bajó los brazos y respondió con un zapatazo desviado de Ignacio Jeraldino (68').

Sin embargo, el elenco de la Tercera Región siguió intentando y en el minuto 79, Jorge Henríquez conectó con Vilches, quien esperó la subida de Félix Triñanes y habilitó al argentino para que fusilara al arquero Martín Parra y pusiera en ventaja a su equipo, propinándole un verdadero baldazo de agua fría a los contrarios.

Si bien el conjunto capitalino se abocó de inmediato en buscar la igualdad, esta nunca llegó, decretando una derrota que lo dejó en penúltimo lugar con 21 puntos. Los legionarios, en cambio, se consolidaron en el séptimo puesto con 41 unidades, sacándole siete de ventaja a Colo Colo, su más cercano perseguidor.



Cobresal tendrá que trasladarse hasta la Región Metropolitana para enfrentar a Audax Italiano a partir de las 15 horas del próximo viernes, mientras que Unión Española se verá las caras con Everton desde las 20:30 del domingo dos de noviembre en un partido de seis puntos por la permanencia.

Cobresal

Alejandro Santander; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Christian Moreno; César Yanis (Benjamín Valenzuela, 87'); Juan Carlos Gaete (Félix Triñanes, 55'), Sergio Carrasco (Andrés Vilches, 45'), Jorge Henríquez (Franco Bechtholdt, 87'). (DT: Gustavo Huerta)

Unión Española

Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Pablo Aránguiz (Brayan Véjar, 86'), Gonzalo Castellani, Ariel Uribe (Bruno Jáuregui, 65'), Gabriel Norambuena (Cristian Insaurralde, 86'); Franco Ratotti (Fernando Ovelar, 65'), Ignacio Jeraldino. (DT: Miguel Ramírez)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: El Cobre Codelco, El Salvador

