Cobresal vence a Coquimbo Unido y enciende la lucha por evitar el descenso

En la fecha 23 de la Liga de Primera, ya se están perfilando las batallas que se darán hasta el término del torneo.

Y una de las más importantes son las que se están produciendo en la parte baja de la tabla donde la meta es salir de los últimos dos lugares que determinan el descenso.

Este sábado, con 14 puntos, Unión La Calera es el más aproblemado.

Pero hay otros como Universidad de Concepción, Cobresal, Huachipato y Audax Italiano que no están tranquilos y que tienen la obligación de sumar puntos.

De ellos, esta fecha, Cobresal ya hizo la tarea porque se impuso 3-2 a Coquimbo Unido en El Salvador y, por ahora, superó a los penquistas en la tabla (24 puntos contra 22), rival que jugará precisamente ante el cuadro de Gustavo Huerta la próxima semana en El Cobre. Ese partido será, como se dice habitualmente, una verdadera “final del mundo”.

Pero hay que ir por partes y señalar que el partido entre mineros y piratas que se jugó este sábado costó que prendiera.

De hecho, sólo lo hizo en los minutos finales del primer tiempo cuando al gol cobresalino de Juan Fuentes (41’) tras córner de Felipe Villagrán respondió rápidamente la visita con una maniobra bien tejida que terminó con un puntazo de Pablo Rodríguez (45’).

Antes de esos minutos de emoción en uno y otro arco, la verdad es que no hubo mucho para contar.

Sólo un remate de media distancia del volante de Coquimbo Unido Alejandro Camargo removió en algo -no mucho- el ambiente en el estadio El Cobre. Poquito.

El panorama fue mucho más activo en el segundo tiempo porque los dos nuevos goles de Cobresal (de Christian Moreno y de Guillermo Pacheco, ambos tras servicios de pelota detenida, de nuevo, de Villagrán) obligó a los coquimbanos a salir a buscar el empate cosa que no ocurrió.

Y es que estaba escrito. Cobresal tuvo el fósforo para prender el campeonato.

Cobresal (3)

Matías Olguín; Guillermo Pacheco, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo (Rodrigo Sandoval, 89’); Juan Fuentes, Felipe Villagrán; Juliá Brea (Renato Huerta, 76’), Franco Farías (César Yanis, 46’), Janpol Morales (Bryan Carvallo, 89’); Steffan Pino (Martín Espinoza, 46’). DT: Gustavo Huerta.

Coquimbo Unido (2)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo (Salvador Cordero, 65’); Pablo Rodríguez (Guido Vadalá, 60’); Luis Riveros (Sebastián Cabrera, 46’), Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 74’) y Benjamín Chandía (Alejandro Azócar, 65’). DT: Hernán Caputto.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: El Cobre.

Goles: Juan Fuentes (CS, 41’), Pablo Rodríguez (CQ, 45’), Christian Moreno (CS, 55’), Guillermo Pacheco (CS, 59’) y Lucas Pratto (CQ, 85’).

Público: 361 personas.

Árbitro: José Cabero.

PURANOTICIA