Cobresal se impone a Palestino y de momento abandona la zona de descenso en la Liga de Primera

Cobresal abrió los fuegos de la fecha 21 de la Liga de Primera con un sufrido triunfo por 2-0 sobre Palestino en el estadio El Cobre Codelco, resultado que le permitió, al menos momentáneamente, abandonar la zona de descenso.

El dueño de casa, envalentonado por su heroico empate ante Deportes La Serena, necesitaba de los tres puntos para salir de las últimas posiciones. Por su parte, el cuadro de colonia quería la victoria para meterle presión al sublíder Universidad de Chile en la lucha por el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores.

Luego de repartirse buenas aproximaciones en el arranque del duelo (2' y 8'), los "legionarios" tomaron la delantera en el compromiso con una anotación del panameño Janpol Morales, quien recibió un pase en profundidad Martín Espinoza y definió ante la salida del portero Sebastián Pérez.

Con la ventaja en su poder, el partido se empezó a disputar como pretendía el conjunto minero, que le entregó la posesión del balón a un visitante que no lograba armar acciones de riesgo en campo contrario, salvo por un buen tiro libre de Joe Abrigo que pasó rozando el larguero (36').

El conjunto árabe aceleró la marcha en el complemento y comenzó a llegar con mayor frecuencia sobre el pórtico custodiado por Matías Olguín (51', 57' y 64'). Por si fuera poco, en el minuto 66 los locales quedaron con un hombre menos por la expulsión de Morales, que vio su segunda tarjeta amarilla por una infantil simulación.

Al margen de una que otra aproximación aislada del elenco atacameño, desde ese momento el dominio de los árabes se hizo mucho más evidente, instalándose de lleno en terreno adversario. No obstante, los pupilos de Gustavo Huerta se defendieron con uñas y dientes para sostener el resultado y en la agonía, Renato Huerta sentenció el definitivo 2-0 (90+4').

Así, la escuadra albinaranja llegó a 21 puntos y trepó hasta el 14° puesto, hundiendo en zona de descenso a Universidad de Concepción (19). Por su parte, el combinado tetracolor se estancó en el cuarto lugar con 33 unidades.

Por la fecha 22 del certamen, Palestino recibirá a la UDEC a contar de las 19:00 horas del próximo domingo. Cobresal, en tanto, visitará a Deportes Limache desde las 20:00 del lunes siete de septiembre.

FICHA DEL PARTIDO

Cobresal

Matías Olguín; Víctor Campos (Aaron Astudillo, 45'), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; César Yanis (Renato Huerta, 80'), Juan Fuentes, Felipe Villagrán (Esteban Valencia, 86'), Janpol Morales; Martín Espinoza (Steffan Pino, 45'), Franco Frías (Benjamín Valenzuela, 62'). (DT: Gustavo Huerta)

Palestino

Sebastián Pérez; Bryan Carrasco (Dilan Salgado, 86'), Vicente Espinoza (Martín Araya, 79'), Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Joe Abrigo (Albert Gómez, 86'), Dylan Glaby (Francisco Montes, 79'), Sebastián Gallegos; César Munder, Ronnie Fernández, Ian Alegría (Gonzalo Tapia, 45'). (DT: Guillermo Farré)

Expulsados: Janpol Morales (CSL, 66')

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: El Cobre Codelco, El Salvador

PURANOTICIA