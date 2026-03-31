Cobresal se hunde y Huerta lanza dura advertencia: “No sé si los jóvenes van a dar más”

La crisis deportiva de Cobresal se profundizó tras la derrota por 3-1 frente a Universidad Católica en el estadio El Salvador. Este tropiezo, correspondiente a la tercera jornada de la Copa de la Liga 2026, gatilló un crudo diagnóstico por parte de su director técnico, Gustavo Huerta, quien puso el foco en el rendimiento y la proyección de los futbolistas más jóvenes de la institución.

El estratega no ocultó su inquietud respecto al estancamiento de ciertos elementos que llevan tiempo en el club. "Uno sabe que puede contar con algunos juveniles, pero estos partidos, lamentablemente, nos dejan una realidad. Quiero ser bien sincero con eso. Hay jugadores que nosotros tenemos hace un par de años y no sé si van a dar más", sentenció Huerta en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Según el técnico, el panorama del recambio es desalentador, evidenciando un importante déficit en las categorías formativas. Huerta reveló que ha manifestado esta molestia a la dirigencia: "cuando se habla de recambio, la verdad es que estamos con un déficit demasiado grande y yo lo he reclamado en la interna del club. Se han hecho cambios en la parte formativa y espero que el tiempo dé frutos, porque esto no es de un día para otro".

El análisis del DT también abordó el fracaso de las cesiones a otras categorías. "Algunos no dan muestras de un progreso y se van quedando en el camino. Nos ha pasado en estos años que algunos jugadores no tienen espacio en el primer equipo, se van a préstamo a equipos de Segunda División y muchos han desaparecido. Esa es la realidad", explicó. Huerta profundizó en este punto señalando que "los jugadores que hemos mandado a préstamo a Segunda y Tercera División, no juegan".

Finalmente, el conductor del equipo minero admitió que el futuro inmediato es incierto si se pretende apostar por la cantera. "No sé si ser pesimista o realista, pero en el corto plazo es complicado depender de un plantel con muchos jóvenes", concluyó, dejando en claro que el proceso de renovación en El Salvador enfrenta obstáculos estructurales difíciles de sortear.

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