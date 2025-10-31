Cobresal noquea a Audax y deja sin aliento a Colo Colo

Cobresal dio un golpe con efecto múltiple.

Primero, el noqueado fue Audax Italiano, al que el elenco de El Salvdor derrotó por 2-1 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Y el otro que recibió un golpe neto por parte del conjunto minero fue Colo Colo porque con su victoria Cobresal llegó a los 44 puntos contra los 35 de los albos (que este domingo juegan en Chillán ante Ñublense) lo que le da amplia ventaja en la lucha entre ambos por clasificar a la Copa Sudamericana.

Hay que decirlo, fue meritorio el triunfo de los dirigidos por Gustavo Huerta.

Pese al impulso tanto inicial como al mostrado al final del primer tiempo, los audinos nunca pudieron encontrar la jugada precisa que le diera la opción de derrotar el arco de Alejandro Santander en la primera etapa (salvo una vez en una jugada que inventó Leonardo Valencia y que Lautaro Palacios no pudo aprovechar bien, pese a su esfuerzo acrobático).

Los mineros en cambio, con menos construcción, sí supieron aprovechar la gran arma que tienen: el pelotazo largo traducido en juego directo bien ejecutado.

Así fue como Sergio Carrasco (21’) pudo abrir la cuenta -con la complicidad de Jorge Espejo- y así también fue la jugada que le dio 2-0 y que convirtió Jorge Henríquez de penal (39’).

Efectividad pura la de Cobresal. El encuentro varió con los cambios introducidos por el DT Juan José Ribera y el gol de descuento de Valencia a los 50’ con un penal. Ahí pareció que Audax lo podía empatar.

Sin embargo, Cobresal no se amilanó, esperó a pie firme y con la denuncia constante al contraataque inhibió el impulso de los itálicos que no alcanzaron a encontrar siquiera la digna paridad.

Mal para los audinos. Pésimo para los albos. Gran tarde para los mineros.

Audax Italiano (1)

Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Oliver Rojas (Enzo Ferrario, 46’), Daniel Piña, Esteban Matus; Mario Sandoval (Nicolás Aedo, 46’), Nicolás Orellana (Marco Collao, 40’); Leonardo Valencia; Paolo Guajardo, Lautaro Palacios (Luis Riveros, 67’) y Eduardo Vargas (Franco Troyansky, 46’). DT: Juan José Ribera.

Cobresal (2)

Alejandro Santander; José Tiznado, Christian Morena, Cristian Toro; Cristopher Barrera, Diego Céspedes, César Yanis (Alejandro Márquez, 92’), Vicente Fernández; Jorge Henríquez (Christofer Mesías, 84’); Félix Triñanes (Juan Carlos Gaete, 67’) y Sergio Carrasco (Diego Coelho, 67’). DT: Gustavo Huerta.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Goles: Sergio Carrasco (CS, 21’), Jorge Henríquez (CS, 39’) de penal y Leonardo Valencia (AI, 50’) de penal.

Árbitro: Gastón Philippe.

Público: 1.611 personas.

