Cobresal amenaza con arruinarle el invicto a Católica en su nuevo estadio

Luego de su estreno triunfal en el Claro Arena frente a Unión Española, Universidad Católica intentará mantenerse en la senda de la victoria cuando reciba a Cobresal a partir de las 17:30 horas.



Aunque recién se han disputado 21 fechas de la Liga de Primera, el encuentro de este sábado es asumido como uno de "seis puntos" en la lucha de ambos elencos por clasificar a copas internacionales, ya que los cruzados son sextos con 33 unidades, apenas una más que los albinaranjas.

Con la ausencia obligada de Fernando Zampedri debido a una lesión sufrida en el choque con los hispanos, el técnico estudiantil Daniel Garnero optaría por ubicar en el centro del ataque a Diego Valencia, quien le estaría ganando la pulseada al canterano Juan Francisco Rossel.

Uno que volvería al once estelar sería Cristian Cuevas, quien tras cumplir con su fecha de suspensión tomaría el lugar de Alfred Canales y se ubicaría como interior izquierdo en la mitad del campo.

De esta manera, el equipo de la franja saltaría a la cancha con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Diego Corral, Diego Valencia y Clemente Montes.

